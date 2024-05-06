الحاج حسن: جزء من تغيير المعادلة بمعركة غزة هو نجاح شبابنا على مواقع التواصل بدحض الرواية الغربية

لفت رئيس تكتّل "نواب بعلبك الهرمل" ​حسين الحاج حسن​، خلال رعايته تنظيم مديريّة الإشراف التّربوي في "المؤسّسة الإسلاميّة للتّربية والتّعليم" سلسلةً من المباريات في اللّغة الفرنسيّة، إلى "أنّنا يجب أن نفخر بمقاومتنا ومسيرتنا وشهدائنا بالمؤسّسة الإسلاميّة للتّربية والتّعليم، الّتي أطلّت على ​لبنان​ والعالم بنجاحها"، مشدّدًا على أنّ "تاج فخرنا في مسيرتنا هم مقاومتنا وشهداؤنا، وعناصر الفخر الأخرى هي النّجاح في مجالات أخرى إعلاميًّا وثقافيًّا وتبليغيًّا، وصولًا إلى النّجاحات التّربويّة والتّعليميّة".

وعن الهجمة ضدّ "حزب الله"، أوضح أنّ "العالم يضع مجموعةً من الأحكام المسبقة ضدّ "حزب الله" والمقاومة، فيدّعون أنّنا متعصّبون أو إرهابيّون أو متطرّفون، وهذا غير صحيح"، مركّزًا على أنّ "ما حصل في الجزائر وما شهدته أفريقيا من عبوديّة، يُعبّر عن التّطرّف والإرهاب".

وأشار الحاج حسن إلى أنّهم "يتحدّثون عن المساواة والعدالة والحرّيّة، تعالوا لنرى ماذا يحصل في فلسطين! أيّ حرّيّة وأيّ مساواة وأيّ حقوق إنسان عندما تضيق صدور هؤلاء الحكام والحكومات بطلّابهم في جامعاتهم، الّذين يتظاهرون ضدّ العدوان على ​غزة​؟".

وبيّن أنّ "التّعرّف على العلوم والآداب والفلسفة والثّقافات وتعريف الآخرين يجب أن يكون من خلال وسائل تقنيّة جديدة، واعلموا تمامًا أنّ جزءًا من تغيير المعادلة في المعركة الأخيرة في غزة هو نجاح شبابنا على مواقع التّواصل في دحض الرّواية الغربيّة ونجاح الرّواية الفلسطينيّة".