القصيفي في ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية: يجب ألا يفلت قتلة الصحافيين والاعلاميين والمصورين من العقاب

وضع مجلسا نقابتي الصحافة ومحرري الصحافة اللبنانية، إكليلًا من الغار على قاعدة تمثال شهداء لبنان في الساحة الشهداء التي تحمل اسمهم في العاصمة بيروت، في مناسبة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية، في حضور عدد من الصحافيين والإعلاميين.

وأشار نقيب الصحافة عوني الكعكي، الى أن "اليوم لدينا ايضا شهداء من الصحافة اللبنانية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والتي تم استهدافهم مباشرة سواء في غزة أو الجنوب اللبناني لأنهم كانوا ينقلون الوقائع والحقيقة للعالم أجمع عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ،ومن الصحافية شيرين ابي عاقلة حتى اليوم سقط عدد كبير من الصحافيين الذين نترحم عليهم لأنهم قدموا أثمن التضحيات في سبيل الأرض والوطن".

بدوره، لفت القصيفي، الى أنه "على مر السنين طالت لائحة شهداء الصحافة اللبنانية، وهي رصعت اخيرا بانضمام كوكبة من الشهداء الذين ارتقوا على ارض الجنوب باستهداف مباشر من العدو الاسرائيلي الذي إرتكب جريمته عمدا وعن سابق تصور وتصميم. يجب ألا يفلت قتلة الصحافيين والاعلاميين والمصورين من العقاب، ولا من الحساب،وأن محاكمتهم وسوقهم إلى العدالة يجب أن يكون هدفنا الرئيسي".

وأضاف "المجد والخلود لشهداء الصحافة اللبنانية، ولتبق راية الحرية خفاقة في ربوع وطن الارز،تحكي للأجيال حكاية نضال الجدود والآباء في سبيل العزة والكرامة والسيادة".