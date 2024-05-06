اشار البيت الأبيض الى ان الرئيس الاميركي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على ضمان فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات الإنسانية.
ولفت البيت الأبيضالى ان بايدن جدد لنتانياهو موقفه الواضح بشأن رفح، وأطلعه على جهود تأمين صفقة الاسرى بما فيها المحادثات الجارية اليوم بالدوحة.
وذكر البيت الأبيض بان نتانياهو وافق خلال الاتصال مع بايدن على ضمان أن يظل معبر كرم أبو سالم مفتوحا للمساعدات الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: بايدن حث نتانياهو على ضمان فتح معبر كرم أبو سالم وجدد موقفه بشأن رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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