البيت الأبيض: بايدن حث نتانياهو على ضمان فتح معبر كرم أبو سالم وجدد موقفه بشأن رفح

اشار البيت الأبيض الى ان الرئيس الاميركي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على ضمان فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات الإنسانية.

ولفت البيت الأبيضالى ان بايدن جدد لنتانياهو موقفه الواضح بشأن رفح، وأطلعه على جهود تأمين صفقة الاسرى بما فيها المحادثات الجارية اليوم بالدوحة.

وذكر البيت الأبيض بان نتانياهو وافق خلال الاتصال مع بايدن على ضمان أن يظل معبر كرم أبو سالم مفتوحا للمساعدات الإنسانية.