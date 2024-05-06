سرايا القدس تقصف سديروت ومفلاسيم ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سرايا القدس، أن قواتها قصفت عدة مواقع لجنود الاحتلال، في سديروت ومفلاسيم، ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية.

وقالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، التابعة لكتائب القسام ، إن قواتها دكت تمركز قوات العدو الصهيوني في محور "نتساريم" بالقذائف الصاروخية ردًا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأكدت كتائب القسام عبر بيان لها، أن قواتها قصفت قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ الـ "107" قصيرة المدى.

الجيش الإسرائيلي يهاجم مباني عسكرية لـ"حزب الله"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه هاجم 15 مبنى عسكريًا في موقع تابع لقوة رضوان في عرب اللويزة جنوب لبنان، ومجمعًا عسكريًا للحزب في بلدة السفري في عمق لبنان، إضافة إلى مبانى عسكرية أخرى في رامية وعيتا الشعب ومروحين، وبنى تحتية في جبل بلاط جنوب لبنان.

وقال موقع "خدشوت بزمان" الإخباري الإسرائيلي "إن إسرائيليين اثنين على الأقل أصيبا بجروح خطيرة جراء هجوم بمسيّرات مفخخة تبناه حزب الله على بلدة المطلة المتاخمة للحدود مع لبنان، وسط قصف مكثف متبادل بين إسرائيل وحزب الله تجاه مواقع وبلدات عديدة.

وأضاف: أن الهجوم على جنوب "المطلة" استهدف تموضعًا لجنود إسرائيليين، وأسفر عن قتلى وجرحى.

ومن جهته، أعلن حزب الله، في بيان صحفي، قصف مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في مواقع وبلدات إسرائيلية في جنوب الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى.