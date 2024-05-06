حركة حماس: هنية أبلغ الوسطاء القطري والمصري موافقتنا على مقترحهم لوقف إطلاق النار

اعلنت حركة "حماس" بان رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، اكد مصدر قيادي في حركة "حماس" لقناة "الجزيرة" بانه تم ابلاغ الوسطاء القطري والمصري موافقة الحركة على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.