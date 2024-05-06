أمير الكويت يتوجه إلى تركيا اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوجه أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح والوفد الرسمي المرافق له إلى تركيا اليوم الثلاثاء، في زيارة دولة، وفق ما أعلن الديوان الأميري. يذكر أن أمير الكويت زار بعد توليه الحكم عقب وفاة أخيه الشيخ نواف الصباح دولا خليجية وعربية شملت السعودية والبحرين وسلطنة عمان والإمارات والأردن ومصر. وكان الشيخ مشعل الأحمد عين رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد الصباح نائبا عنه أثناء غيابه.

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