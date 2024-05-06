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أمير الكويت يتوجه إلى تركيا اليوم

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- بواسطة أيمن الوشواش - يتوجه أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح والوفد الرسمي المرافق له إلى تركيا اليوم الثلاثاء، في زيارة دولة، وفق ما أعلن الديوان الأميري.

يذكر أن أمير الكويت زار بعد توليه الحكم عقب وفاة أخيه الشيخ نواف الصباح دولا خليجية وعربية شملت السعودية والبحرين وسلطنة عمان والإمارات والأردن ومصر.

وكان الشيخ مشعل الأحمد عين رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد الصباح نائبا عنه أثناء غيابه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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