محافظ الإسكندرية للمواطنين: "استحملونا شوية".. عامان على الأكثر لانتهاء مشروعات تطوير القطارات (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تشهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بشأن المشروعات القومية، وأن المدينة الساحلية بها مشروعات لا تنقطع في ظل اهتمام رئيس الجمهورية بها.

وأضاف الشريف في تصريح صحفي لمصراوي، اليوم الإثنين، على هامش احتفالات المحافظة بأعياد الربيع، أن الإسكندرية تشهد 3 مشروعات قومية ضخمة في الوقت الحالي جاري العمل عليها، وهي مشروع توسعة الكورنيش بطول 4 كيلو و400 متر؛ ليصبح 10 حارات بدلا من 6 حارات لفك الاختناق المروري الموجود في المدينة خاصة خلال فترة الصيف.

وتابع المحافظ أن ثاني المشروعات القومية الضخمة هو مشروع تطوير قطار أبوقير، الذي يمتد من محطة مصر وسط المحافظة حتى منطقة أبوقير شرقا، أما ثالث المشروعات بالمحافظة هو مشروع القطار السريع الذي يمتد من غرب الإسكندرية ويجرى على أساسه حاليا إزالة كوبري العامرية لعمل كوبري آخر بارتفاع أعلى يسمح بمرور القطار السريع أسفله.

وأوضح الشريف أنه أثناء فترة تنفيذ تلك المشروعات تشهد الإسكندرية نوعا من الازدحام المروري قائلا: "لازم الناس تستحملنا شوية"، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من المشروعات خلال عام نصف إلى عامين.

واعتبر المحافظ أن تلك المشروعات تمثل نقلة للإسكندرية بشكل كامل لحل أزمات الازدحام المروري، خاصة وأن الإسكندرية بها نحو 8 مليون نسمة ما بين مقيمين وزائرين من المحافظات المجاورة

وأشار إلى مشروعات مثل مدن بشاير الخير المنتشرة في الإسكندرية ومشروع "مشارف" الذي يضم 80 ألف وحدة سكنية، وعلى نطاق المشروعات المرورية مشروع محور أبو ذكري ومحور المحمودية اللذان ساهما في حل أزمات مرورية غير عادية.

واختتم محافظ الإسكندرية حديثه قائلا إن كل تلك المشروعات تعمل عليها الدولة ويتابعها رئيس الجمهورية شخصيا، حتى تظل الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.