اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم باغتصاب وقتل الطفلة جانيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر محكمة جنايات مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية جانيت جمعة.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة جانيت جمعة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها.