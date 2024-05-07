"اعتراضًا على عملية رفح".. وول ستريت جورنال: أمريكا أوقفت تسليم أسلحة لإسرائيل



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين قولهم، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجلت بيع آلاف الأسلحة الدقيقة لإسرائيل، للضغط على تل أبيب لعدم الذهاب إلى رفح.

وأثار القرار تساؤلات عدة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تتداول إبطاء تسليم الأسلحة إلى أكبر حليف لها في الشرق الأوسط وسط ضغوط سياسية داخلية متزايدة.

ويأتي القرار الأمريكي أيضًا في الوقت الذي تتراجع فيه الإدارة عن خطة إسرائيل المعلنة لشن هجوم على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وقد قاوم البيت الأبيض علناً الدعوات للحد من مبيعات الأسلحة على الرغم من الانتقادات المتزايدة بشأن عدد القتلى والدمار داخل غزة من خلال الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة.

وفيما سبق قالت مصادر فلسطينية، إن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، محيط الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن هذا جاء بعد استهدف قصف مدفعي عنيف لمعبري رفح وكرم أبو سالم وحيي السلام والجنينة وسط غارات جوية عنيفة.

فيما ذكرت مصادر صحفية أن ثلاثة دبابات اسرائيلية اقتحمت محيط معبر رفح البري وأطلقت قذائف عدة على مباني ومرافق المعبر.

كما نفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية عنيفة في محيط معبر رفح البري، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة وتبادل لاطلاق النار بين الجيش الاسرائيلي ومع رجال المقاومة الفلسطينية.

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