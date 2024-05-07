افادت غرفة التحكم المروري عن سقوط "جريح نتيجة تصادم بين بيك اب وشاحنة من الدورة باتجاه محول نهر الموت المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة".

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