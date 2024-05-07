كرم للنشرة عن الجلسة النيابية لمناقشة الهبة الأوروبية: جلسات الرقابة تختلف عن التشريع وسندرس الموضوع داخل التكتل

أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، في تصريح لـ"النشرة"، حول دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية، أن جلسات الرقابة تختلف عن جلسات التشريع العادية.

وأكد النائب كرم أن ليس هناك من توجه نهائي حتى الآن، بالنسبة إلى المشاركة في الجلسة من عدمها، نظراً إلى أن هذا الأمر من المفترض أن يدرس داخل تكتل "الجمهورية القوية"، مشيراً إلى أن التكتل كان ينتظر أن توجه الدعوة من قبل بري، ليقوم بدراسة الموقف المناسب منها.