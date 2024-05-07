"يديعوت احرونوت": مصر أغلقت معبر رفح بالإسمنت ومنعت الدخول إليه والخروج منه

نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، صورا قالت إنها لإغلاق معبر رفح البري من الجانب المصري بكتل خرسانية من جانب السلطات المصرية. واوضحت إن "مصر أغلقت معبر رفح بالإسمنت، ومنعت الدخول إليه والخروج منه منذ أمس الاثنين، رغم تأكيد السلطات المصرية أن المعبر لم يغلق وأن أي إدعاءات بغلقه هي محض افتراء وأكاذيب".

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