اشار النائب سيمون ابي رميا، الى ان "في 17 نيسان الماضي، كنت قد تمنّيت على رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة المجلس النيابي للانعقاد، والاطلاع على خطة الحكومةً لمناقشة موضوع عودة النازحين السوريين. ثم كررت الدعوة 3 مرّات"، معتبرا انه "خيراً فعل بري من خلال دعوة نواب الأمة الى جلسة يوم الاربعاء 15 ايار خاصة بعد "الزيارة المريبة" لرئيسة المفوضية للاتحاد الاوروبي أورسولا فان دير لاين".
ولفت في تصريح الى ان "موعدنا الاربعاء المقبل كي يعرف الشعب اللبناني كل الحقائق، ولا نكون شهود زور أمام التاريخ كما حصل عند توقيع اتفاق القاهرة الذي جرّ لبنان إلى الكارثة الكبرى".
كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا: موعدنا الاربعاء المقبل كي يعرف الشعب اللبناني كل الحقائق بموضوع الهبة الاوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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