الخارجية المصرية دانت العمليات الإسرائيلية في رفح: تهدد الجهود المبذولة للتوصل لهدنة مستدامة

أعربت ​وزارة الخارجية المصرية​، عن إدانتها بأشدّ العبارات "العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة في مدينة ​رفح​ الفلسطينيّة، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيليّة على الجانب الفلسطيني من ​معبر رفح​".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذا التّصعيد الخطير يهدّد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادًا أساسيًّا على هذا المعبر، باعتباره شريان الحياة الرّئيسي لقطاع ​غزة​، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقّي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة إلى الأشقّاء الفلسطينيّين في غزة".

ودعت الوزارة، الجانب الإسرائيلي إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النّفس، والابتعاد عن سياسة حافّة الهاوية ذات التّأثير بعيد المدى، الّتي من شأنها أن تهدّد مصير الجهود المضنية المبذولة للتّوصّل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة"، مطالبةً جميع الجهات الدّوليّة المؤثّرة بـ"التدخّل وممارسة الضّغوط اللاّزمة لنزع فتيل الأزمة الرّاهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدّبلوماسيّة لتحقّق نتائجها المرجوّة".