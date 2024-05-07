بأبريل.. 700 مليون دولار زيادة باحتياطي النقد الأجنبي ليتخطى 41 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

زاد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 696 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق له.

وبحسب بيانات منشورة على موقع البنك المركزي، ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 41.059 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي مقارنة بـ40.361 مليار دولار بنهاية مارس السابق.

كان احتياطي النقد الأجنبي لمصر قفز بأكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق له لأول مرة منذ عامين، وفق بيانات البنك المركزي اليوم.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن تسلم البنك المركزي المصري 5 مليارات دولار أول شريحة من شركة أبوظبي التنموية القابضة لتطوير مدينة رأس الحكمة.