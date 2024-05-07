صدور العدد 128 من مجلة الأمن العام: "7 شهور على الجريمة المكتملة في غزة، أرقام لا يبصرها العالم"

صدر العدد الثّامن والعشرون بعد المئة، أيّار 2024، من مجلة "​الأمن العام​"، عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه:

- اللّواء الياس البيسري في افتتاحيّة العدد بعنوان حذارِ الأمن: لئلّا يهدّد النّزوح السّوري الاستقرار والسّلم الأهلي.

- الغلاف: سبعة شهور على الجريمة المكتملة في غزة، أرقام لا يبصرها العالم.

- وزير الخارجيّة عبدالله بو حبيب يتحدّث عن أزمة النّازحين والمواقف الدّوليّة منها، واللّواء البيسري قريبًا إلى سوريا لبحث ملف السّوريّين المسجونين في لبنان.

- ممثّل الـ"UNHCR" إيفو فرايسن لـ"الأمن العام": خفض 32 في المئة من عدد العائلات اللّاجئة في لبنان المستفيدة من مساعدات المفوضيّة وبرنامج الاغذية العالمي، والمفوضيّة لا تعرقل عودة اللّاجئين إلى سوريا.

- الوزير السّابق دميانوس قطار واللّواء عبد الرحمن شحيتلي والباحث في الشّؤون الأمنيّة رياض قهوجي يتحدثون عن تطوّرات حرب إسرائيل على غزة، واعتداءاتها على لبنان، واحتمالات التّسوية أو توسيع الحرب.

- بانقضاء نصف ولاية مجلس النّواب، كيف تقيّم الموالاة والمعارضة أداءه؟

- في عيد العمّال، ماذا يقول النّائب بلال عبدالله ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، عن مشروع التّغطية الصّحيّة الشّاملة والحدّ الأدنى للأجور وتفاوت الرّواتب بين القطاعَين العام والخاص؟

- تحقيق عن جدوى القوانين الإصلاحيّة وأثر تباطؤ النّمو الاقتصادي.

- "الأمن العام" تضيئ على هجرة طلّاب لبنان، والبروفسور سليم دكاش يقول إنّها خسارة مسيئة إلى البلد.

- تقارير إقليميّة ودوليّة تتناول الرّسائل الجوّيّة بين إيران وإسرائيل، التّحوّلات السّياسيّة الدّاخليّة

في تركيا، وما ينتظر أوروبا و"الناتو" بعد الانتخابات الأميركيّة.

- البطريرك اسطفان الدويهي طوباويًّا بتراث وطني، ثقافي ولاهوتي.

- داود الصّايغ في كتابه "لبنان المتمرد": "لا أزمة نظام، بل أزمة أشخاص".

- إلى الأبواب الدّائمة في إحصاءات الشّهر والوثائق المزوّرة، الفنون والثّقافة، الرّياضة والتّسلية.

يمكن الاطّلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام: www.general-security.gov.lb.