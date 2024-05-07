صدر العدد الثّامن والعشرون بعد المئة، أيّار 2024، من مجلة "الأمن العام"، عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه:
- اللّواء الياس البيسري في افتتاحيّة العدد بعنوان حذارِ الأمن: لئلّا يهدّد النّزوح السّوري الاستقرار والسّلم الأهلي.
- الغلاف: سبعة شهور على الجريمة المكتملة في غزة، أرقام لا يبصرها العالم.
- وزير الخارجيّة عبدالله بو حبيب يتحدّث عن أزمة النّازحين والمواقف الدّوليّة منها، واللّواء البيسري قريبًا إلى سوريا لبحث ملف السّوريّين المسجونين في لبنان.
- ممثّل الـ"UNHCR" إيفو فرايسن لـ"الأمن العام": خفض 32 في المئة من عدد العائلات اللّاجئة في لبنان المستفيدة من مساعدات المفوضيّة وبرنامج الاغذية العالمي، والمفوضيّة لا تعرقل عودة اللّاجئين إلى سوريا.
- الوزير السّابق دميانوس قطار واللّواء عبد الرحمن شحيتلي والباحث في الشّؤون الأمنيّة رياض قهوجي يتحدثون عن تطوّرات حرب إسرائيل على غزة، واعتداءاتها على لبنان، واحتمالات التّسوية أو توسيع الحرب.
- بانقضاء نصف ولاية مجلس النّواب، كيف تقيّم الموالاة والمعارضة أداءه؟
- في عيد العمّال، ماذا يقول النّائب بلال عبدالله ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، عن مشروع التّغطية الصّحيّة الشّاملة والحدّ الأدنى للأجور وتفاوت الرّواتب بين القطاعَين العام والخاص؟
- تحقيق عن جدوى القوانين الإصلاحيّة وأثر تباطؤ النّمو الاقتصادي.
- "الأمن العام" تضيئ على هجرة طلّاب لبنان، والبروفسور سليم دكاش يقول إنّها خسارة مسيئة إلى البلد.
- تقارير إقليميّة ودوليّة تتناول الرّسائل الجوّيّة بين إيران وإسرائيل، التّحوّلات السّياسيّة الدّاخليّة
في تركيا، وما ينتظر أوروبا و"الناتو" بعد الانتخابات الأميركيّة.
- البطريرك اسطفان الدويهي طوباويًّا بتراث وطني، ثقافي ولاهوتي.
- داود الصّايغ في كتابه "لبنان المتمرد": "لا أزمة نظام، بل أزمة أشخاص".
- إلى الأبواب الدّائمة في إحصاءات الشّهر والوثائق المزوّرة، الفنون والثّقافة، الرّياضة والتّسلية.
يمكن الاطّلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام: www.general-security.gov.lb.
كانت هذه تفاصيل خبر صدور العدد 128 من مجلة الأمن العام: "7 شهور على الجريمة المكتملة في غزة، أرقام لا يبصرها العالم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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