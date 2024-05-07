زار وفد من نواب تكتّل "لبنان القوي" سفارة ​الاتحاد الأوروبي​، والتقى السّفيرة ساندرا دي وايلي، في إطار استكمال جولته لبحث ملابسات الهبة الأوروبيّة في ملف ​النزوح السوري​. وأشارت عضو التكتّل النّائبة ​ندى البستاني​، باسم الوفد بعد اللّقاء، إلى أنّ "الزّيارة تأتي استكمالًا للمؤتمر الصّحافي لرئيس "التيار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​ السّبت، وأنَّ الوفد شدّد على عودة النّازحين السّوريّين". ولفتت إلى أنّه "تمّ استيضاح تفاصيل الهبة الأوروبيّة، وبحث كيفيّة تقريب وجهات النذظر حول ملف النّزوح"، مؤكّدةً أنّه "ستكون للتيّار والتكتل مواقف إضافيّة في هذا الإطار".

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من "لبنان القوي" التقى سفيرة الاتحاد الأوروبي: تم استيضاح تفاصيل الهبة بملف النزوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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