هبط 25 قرشا.. تراجع سعر الدولار بنهاية التعاملات اليوم في 8 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 25 قرشا بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء في 8 بنوك مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، فيما ارتفع 5 قروش في بنك آخر، وفق بيانات سعر صرف العملات المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وجاء الانخفاض خلال أول يوم عمل البنوك بعد عودتها من إجازة عيد العمال وشم النسيم يومي الأحد والاثنين الماضيين.

سعر الدولار بنهاية التعاملات في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيها للبيع، بتراجع 23 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيها للبيع، بتراجع 20 قرشا للبيع والشراء.

بنك القاهرة: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيها للبيع، بتراجع 16 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيها للبيع، بتراجع 23 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيها للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيها للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيها للبيع، بتراجع 25 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.