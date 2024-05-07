وزير الخارجية ونظيره الروسي يبحثان العلاقات الثنائية

كما تم خلال الاتصال إيلاء اهتمام خاص للنظر في القضايا المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي في ضوء التصعيد غير المسبوق للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والبحر الأحمر.
وأكد الجانبان من جديد موقفهما المشترك والمؤيد ضرورة تعزيز جهود جميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية سريعة للأزمات الحادة التي تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
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