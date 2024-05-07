الرئيس الكيني يتعهد بتقديم المساعدات وإعادة الإعمار استجابة للفيضانات

ياسر رشاد - القاهرة - وعد الرئيس الكيني ويليام روتو، بتقديم مساعدات مالية طارئة لكل أسرة متضررة أو نازحة بسبب الفيضانات في نيروبي.

الرئيس الكيني ويليام روتو

وفي حديثه خلال زيارة للمناطق المتضررة في المستوطنات العشوائية الكثيفة بالعاصمة، تعهد روتو بمنح كل أسرة 10000 شلن (75 دولارًا أمريكيًا) وتعهد بإعادة بناء جميع المدارس التي دمرتها الفيضانات.

وقال للحشد "لقد خصصت الحكومة مليار شلن كيني (7.5 مليون دولار أمريكي) لإعادة بناء جميع المدارس المتضررة من الفيضانات، قبل إعادة فتح المدارس".

وأرجأ روتو إعادة فتح المدارس المقررة هذا الأسبوع حتى إشعار آخر، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص.

الإسكان الميسر

وأوضح كذلك كيف سيستمر مشروعه الرائد الإسكان الميسر لإنهاء عمليات النزوح المرتبطة بالفيضانات في المستقبل.

أضاف"سأعلن عن بناء 20 ألف منزل لمساعدة سكان نيروبي الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية مثل هذه" .

وأصر رئيس الدولة على أن هذا هو السبيل الوحيد ليس فقط لمنح الناس مساكن كريمة، ولكن أيضًا استراتيجية رئيسية لحماية الأراضي الواقعة على ضفاف النهر وتجنب الأزمات المستقبلية.

تابع الرئيس في خطابه عن حالة الأمة أن “تقارير الأرصاد الجوية ترسم صورة قاتمة”، مشيراً إلى عدم وجود نهاية واضحة للأمطار والفيضانات.

وتعرضت كينيا وأجزاء أخرى من شرق أفريقيا للفيضانات، حيث يعيش أكثر من 150 ألف نازح في مخيمات في جميع أنحاء البلاد.

وأمرت الحكومة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من 178 سدًا وخزانًا ممتلئة أو شبه ممتلئة بالإخلاء أو النقل القسري. انتقل الكثير خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصل منسوب المياه في سدين رئيسيين لتوليد الطاقة الكهرومائية إلى مستويات تاريخية وحذرت الحكومة أولئك الذين يعيشون في اتجاه مجرى النهر على طول نهر تانا.

وفي إبريل، انقلب قارب في النهر الذي يتدفق إلى المحيط الهندي، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وفقد 13 آخرين. كما جرفت حافلة ركاب من فوق جسر على طول النهر نفسه الشهر الماضي.

واتهمت الحكومة بعدم الاستجابة بشكل كاف للفيضانات.

وأدت الفيضانات إلى مقتل أكثر من 155 شخصا في تنزانيا المجاورة، حيث ضرب إعصار هدايا المناطق الساحلية بشكل طفيف. وتضرر مئات الأشخاص في بوروندي وإثيوبيا والصومال أيضًا.