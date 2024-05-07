رئيس توغو يوقع قانونا جديدا مثيرا للجدل

ياسر رشاد - القاهرة - وقع الرئيس التوغولي فور جناسينجبي، على دستور جديد مثير للجدل يلغي الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكر بيان صادر عن مكتبه في وقت متأخر، إنها خطوة يقول المعارضون إنها ستسمح له بتمديد حكم عائلته المستمر منذ ستة عقود.

الرئيس التوغولي فور جناسينجبي

وبموجب التشريع الجديد، سيكون للبرلمان سلطة اختيار الرئيس، مع الاستغناء عن الانتخابات المباشرة.

وأعلنت لجنة الانتخابات، أن حزب جناسينجبي الحاكم فاز بأغلبية المقاعد في برلمان الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

قمع الحريات المدنية

وقبل التصويت، كانت هناك حملة قمع ضد الحريات المدنية والإعلامية. حظرت الحكومة الاحتجاجات ضد الدستور الجديد المقترح واعتقلت شخصيات معارضة.

ومنعت اللجنة الانتخابية الكنيسة الكاثوليكية من نشر مراقبين للانتخابات.

وفي منتصف إبريل، ألقي القبض على صحفي فرنسي وصل لتغطية الانتخابات، وتم الاعتداء عليه وطرده. وقامت هيئة تنظيم الإعلام في توغو في وقت لاحق بتعليق عملية اعتماد الصحفيين الأجانب.

الحزب الحاكم يحصل على أغلبية ساحقة في البرلمان

وأظهرت النتائج الأولية أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فاز بـ 108 مقاعد من أصل 113 في البرلمان، و137 من أصل 179 مقعدا في مجلس الشيوخ.

كما يزيد الدستور الجديد فترات الرئاسة من خمس إلى ست سنوات ويحدد فترة ولاية واحدة. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 20 عامًا قضاها جناسينجبي في منصبه بالفعل لن يتم احتسابها ضمن هذا العدد.

وتخضع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لحكم نفس العائلة منذ 57 عامًا، في البداية من قبل إياديما جناسينجبي ثم من قبل ابنه.

وتولى فور جناسينجبي منصبه بعد انتخابات وصفتها المعارضة بأنها صورية.

مخاوف بشأن التعديلات الدستورية

وتقول المعارضة السياسية والزعماء الدينيون والمجتمع المدني إن الدستور الجديد المقترح يجعل من المرجح بقاء جناسينجبي في منصبه عندما تنتهي ولايته في عام 2025.

كما يخشون من أن إنشاء شخصية مماثلة لرئيس الوزراء، يتم اختياره من الحزب الحاكم، يمكن أن يصبح وسيلة أخرى لجناسينجبي لمد قبضته على السلطة حتى بعد تلك الولاية الجديدة.

منظمات المجتمع المدني تدعو للاحتجاجات

دعت مجموعة مكونة من نحو 20 منظمة من منظمات المجتمع المدني في توغو إلى تنظيم احتجاجات للدفاع عن دستور البلاد وإعادته إلى العمل به.

وقال ديفيد دوسيه، المتحدث باسم منظمات المجتمع المدني، لوكالة أسوشيتد برس: "لن نقبل أبدًا هذا الدستور الجديد، حتى بعد صدوره، يجب على الشعب التوغولي أن يتطلع بشكل حاسم إلى عام 2025".

وأضاف "في تلك المرحلة، من الضروري للغاية إجراء انتخابات رئاسية حتى يختار الشعب رئيسًا جديدًا ويحقق أخيرًا انتقالًا ديمقراطيًا في توغو".