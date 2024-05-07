أحوال الطقس تهدد الولايات وتدمر بلدة في أوكلاهوما

يتحمل شرق الولايات المتحدة وجنوبها العبء الأكبر من سوء الأحوال الجوية، حيث اجتاحتهما سلسلة من العواصف القوية.

وقد دمر إعصار ثان المنازل، وأجبر مسؤولي دار لرعاية المسنين على إخلائها من السكان، وأطاح بالأشجار وخطوط الكهرباء عندما اجتاح بلدة صغيرة في أوكلاهوما، وهو واحد من أعاصير عدة اندلعت وسط الولايات المتحدة، وتم الإبلاغ عن وفاة واحدة على الأقل.

اجتاح الإعصار بلدة بارنسدال التي يسكنها ألف شخص، وتقع على بُعد نحو 40 دقيقة بالسيارة شمال تولسا، وكان هذا هو الإعصار الثاني الذي يضرب المدينة خلال خمسة أسابيع، بعدما أدى إعصار في الأول من أبريل، بلغت سرعته القصوى من 90 إلى 100 ميل في الساعة (145 إلى 161 كيلومترًا في الساعة)، إلى إتلاف المنازل وتدمير الأشجار وأعمدة الكهرباء في بارنسدال.

17 تقريرا

وأشار مركز التنبؤ بالعواصف التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى 17 تقريرًا عن الأعاصير في الجزء الأوسط من الولايات المتحدة. ووقعت ثمانية من الأعاصير في أوكلاهوما، واثنان في كانساس وداكوتا الجنوبية وأيوا، وواحد في كل من نبراسكا وميسوري وتينيسي.

وأفادت دورية الطرق السريعة في أوكلاهوما بأن ما لا يقل عن 30 إلى 40 منزلا في منطقة بارنسدال تضررت، وقالت دار رعاية المسنين إنها أجلت سكانها بسبب عدم إمكانية إيقاف تسرب الغاز نتيجة الأضرار الناجمة عن الإعصار. كما تم الإبلاغ عن إغلاق العديد من الطرق بسبب الحطام، وفقًا لإدارة الطوارئ في مقاطعة أوسيدج.

نقل المقيمين

ونشرت دار التمريض في بارنسدال على الإنترنت أنه تم حصر جميع المقيمين دون وقوع إصابات، وتم نقلهم إلى مرافق أخرى، وطلبت من العائلات أن تتحملهم «لأن الفوضى تعم المدينة».

كما تم الإبلاغ عن الأضرار في بارتلسفيل، على بُعد نحو 20 ميلاً (32 كيلومترًا) شمال شرق البلاد.

وقال كاري فوكس من إدارة الطوارئ في مقاطعة واشنطن: «لقد تعرضنا لضربة مباشرة من إعصار في المدينة. من فضلك ابتعد عن الطرق. ابتعد عن تلك المناطق المتضررة».

وأضاف: «نواجه صعوبة كبيرة في الدخول لإجراء تقييمات، والاطمئنان على الأشخاص، ومعرفة ما إذا كانوا قد تعرضوا لأي إصابات بسبب الازدحام المروري».

تقييم الأضرار

وخطط فريق مسح للتوجه من أجل تقييم الأضرار في بارنسدال وبارتلسفيل وأركنساس، وفقًا لجو سيلرز، خبير الأرصاد الجوية في مكتب خدمة الطقس في تولسا بأوكلاهوما.

بينما حذر مركز التنبؤ بالعواصف من زيادة خطر حدوث عواصف رعدية شديدة عبر وادي أوهايو مع احتمال حدوث أعاصير قليلة قد تكون قوية، وتساقط البرد ورياح شديدة مدمرة.

وقال روجر إدواردز، كبير خبراء الأرصاد الجوية بالمركز، إن التهديد الرئيسي كان يتحول شرقًا يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه ليس تهديدًا شديدًا كما كان في اليوم السابق.

وقد حذرت خدمة الأرصاد الجوية في تولسا من أن«إعصارًا كبيرًا يهدد الحياة» يتجه نحو بارنسدال، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة (112 كيلومترًا في الساعة). وقال عالم الأرصاد الجوية براد ماكجافوك إن المعلومات المتعلقة بحجم الإعصار ومدى انتقاله لم تكن متاحة على الفور.

بدء العواصف

وبدأت العواصف في وقت سابق مصحوبة برياح عاصفة وأمطار. ولكن بعد حلول الظلام، شوهدت الأعاصير حول شمال أوكلاهوما. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه في وقت ما من المساء تسببت عاصفة ببلدة كوفينجتون الصغيرة في حدوث أعاصير متقطعة لأكثر من ساعة.

وفي جميع أنحاء المنطقة، تدور توربينات مزرعة الرياح بسرعة في ظل الرياح والأمطار الغزيرة.

وفي كانساس، تعرضت بعض المناطق لتساقط حبات برد بحجم التفاحة، حيث بلغ قطرها 3 بوصات (7.6 سم).

واجتاحت العواصف أوكلاهوما حيث كانت المناطق، بما في ذلك سولفور وهولدنفيل، لا تزال تتعافى من إعصار أدى إلى مقتل أربعة، وترك الآلاف دون كهرباء أواخر الشهر الماضي. وقد تعرضت كل من السهول والغرب الأوسط للأعاصير هذا الربيع.

تطورات أخرى:

- لا يزال مركز عمليات الطوارئ بولاية أوكلاهوما، الذي ينسق الاستجابة للعواصف من ملجأ بالقرب من الكابيتول بالولاية، نشطًا منذ العواصف القاتلة التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي.

- تعرضت أوكلاهوما وكانساس لتحذير من الطقس الشديد الخطورة، و آخر مرة تم إصدار مثل هذا التحذير كان في 31 مارس 2023 عندما اجتاح نظام عاصفة هائل أجزاء من الجنوب والغرب الأوسط، بما في ذلك أركنساس وإلينوي وريف إنديانا.

- بدأت مياه الفيضانات بمنطقة هيوستن في الانحسار بعد أيام من الأمطار الغزيرة في جنوب شرق تكساس، مما أدى إلى غمر الأحياء، وأدى إلى عمليات إنقاذ المئات من المياه المرتفعة.