مصر تدعو لإنهاء أزمة لبنان

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وأكد شكري أن الأزمة الإقليمية تدفع بأهمية إنهاء الفراغ الرئاسي سريعا حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة، وفقا لبيان للسفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.
وأشاد وزير الخارجية بالدور النشط والحيوي الذي يضطلع به سفراء المجموعة الخماسية في لبنان، والتي تضم إلى جانب مصر وفرنسا كلا من السعودية وقطر والولايات المتحدة، والتنسيق المصري الفرنسي في هذا الصدد.
وتناول اللقاء أهمية استمرار جهود اللجنة الخماسية في إطار دورها المحايد في تيسير السبل للوصول إلى توافق بين مختلف الأطراف اللبنانية حول مرشح رئاسي لإنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت.
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