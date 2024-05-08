مصدر رفيع المستوى: استكمال المفاوضات بين كافة الأطراف بالقاهرة الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

نقلت قناة اكسترا نيوز، عن مصدر رفيع المستوى، أن استكمال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للتوصل إلى هدنة سيتم غدا الأربعاء، بالقاهرة بين كافة الأطراف.