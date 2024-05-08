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مصدر رفيع المستوى: استكمال المفاوضات بين كافة الأطراف بالقاهرة الأربعاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

نقلت قناة اكسترا نيوز، عن مصدر رفيع المستوى، أن استكمال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للتوصل إلى هدنة سيتم غدا الأربعاء، بالقاهرة بين كافة الأطراف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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