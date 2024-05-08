مصدر رفيع المستوى: استكمال المفاوضات بين كافة الأطراف بالقاهرة الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر
نقلت قناة اكسترا نيوز، عن مصدر رفيع المستوى، أن استكمال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للتوصل إلى هدنة سيتم غدا الأربعاء، بالقاهرة بين كافة الأطراف.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر
نقلت قناة اكسترا نيوز، عن مصدر رفيع المستوى، أن استكمال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للتوصل إلى هدنة سيتم غدا الأربعاء، بالقاهرة بين كافة الأطراف.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية