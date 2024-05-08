الرئيس الصربي امام الرئيس الصيني: تايوان هي الصين

اعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أثناء إلقائه كلمة رحب فيها بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بلغراد، أن "تايوان هي الصين".
وأكد أمام حشد خارج المكاتب الحكومية، انه "لدينا موقف واضح وبسيط فيما يتعلق بسلامة الأراضي الصينية، نعم، تايوان هي الصين".
ووصل شي إلى العاصمة الصربية ليل الثلاثاء بعد زيارة دولة لفرنسا تخللتها نقاشات ما مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن قضايا بينها التجارة ومواصلة الصين إقامة علاقات وثيقة مع روسيا رغم الحرب في أوكرانيا.
وفي بلغراد، سيعقد الرئيس الصيني محادثات مع نظيره الصربي الأربعاء قبل أن يتوجّه إلى بودابست.
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