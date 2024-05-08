ارتفاع في حركة مطار بيروت خلال شهر نيسان الفائت

تميّزت حركة مطار بيروت الدولي، خلال شهر نيسان الفائت، بأنها كانت الأعلى على صعيد عدد الركاب منذ مطلع العام، إلّا أنها، مع ذلك، ما زالت متراجعة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023.

وقد سجل شهر نيسان الفائت 512 ألفًا و247 راكبًا، بعد ان كانت الأشهر الأولى من العام 2024 قد سجلت على التوالي: 450 ألفاً و 989 راكباً في كانون الثاني و 413 ألفاً و 11 راكباً في شباط و 408 آلاف و625 راكباً في آذار، إلّا انه يلاحظ أن نيسان 2024 ما زال متراجعًا عن نيسان 2023 بنسبة قاربت 6 في المئة.

ومع انتهاء شهر نيسان من العام 2024، يرتفع مجموع الركاب الذين استخدموا المطار منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الرابع منه إلى مليون و 784 ألفاً و872 راكباً، مقابل مليون و911 ألفاً و477 راكباً في الفترة ذاتها من العام السابق 2023 أي بتراجع نسبته 6,63 في المئة.

وقد توزعت حركة المطار خلال نيسان 2024 بالنسبة للمسافرين، بلغ مجموع الركاب عبر المطار خلال الشهر الرابع من العام الجاري 512 ألفاً و 247 راكباً (مقابل 543 ألفاً و 104 ركاب في نيسان 2023 اي بتراجع نسبته 5,69 في المئة)،اذ تراجع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 10,72 في المئة وسجل 251 ألفاً و 442 راكباً، وبلغ عدد الركاب المغادرين 260 ألفاً و 489 راكباً (نسبة التراجع 0,2 بالمئة)، اما ركاب العبور بطريق الترانزيت فتراجع بنسبة 33,62 في المئة وسجل 316 راكباً.

وبالنسبة لحركة الطائرات بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال نيسان الماضي 4119 رحلة (بتراجع نحو 7 في المئة عن نيسان 2023). وسجل عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان 2059 رحلة، و 2060 رحلة جوية مغادرة من لبنان.