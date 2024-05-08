أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، أنّ فرقها الفنية ستنفذ ابتداء من تاريخ 15-5-2024، حملة قمع مخالفات وازالة تعديات وتعيير في كافة أحياء بلدة النميرية والكشف على كافة الخطوط والشبكات والوصلات.
وطلبت المؤسسة في بيان من "كافة المواطنين المشتركين تأمين عيار مياه لتركيبة في حال عدم وجود عيار موصول الى العقار خلال مهلة اسبوع من تاريخه". كما طلبت من كافة المستفيدين من المياه بدون اشتراك رسمي الى "التقدم من دائرة مياه الزهراني وتسوية أوضاعهم تحت طائلة الادعاء أمام الجهات القضائية المختصة لا سيما النيابة العامة المالية وتنظيم محاضر ضبط مالية لكل من يقوم بالتعدي على الشبكة دون اشتراك رسمي أو تركيب موتيرات سحب مياه على الشبكة".
كانت هذه تفاصيل خبر "مياه لبنان الجنوبي" أعلنت تنفيذ حملة لإزالة المخالفات والتعديات في النميرية بدءًا من 15 أيّار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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