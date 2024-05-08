اشارت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، عطفاً على بيانها السابق، و"التدبير الاحترازي بعد العدوان الأخير على منشآت نبع الطاسة، تؤكد ان "نتيجة الفحوصات الاولية لعينات لمياه نبع الطاسة، خلوها من اي تلوث ناتج عن القصف الذي تعرضت له"، لافتا الى "انها ستواصل اجراء الفحوصات اللازمة ضمن القواعد والاجراءات المعتمدة للتأكد من سلامة وجودة مياه النبع ومحيطها على المدى المتوسط والطويل".
واكدت أن "المياه التي تضخها حالياً من "نبع الطاسة" صالحة للاستخدام باستثناء استخدامها كمياه للشرب بانتظار صدور نتائج الفحوصات المتبقية".
كانت هذه تفاصيل خبر مياه لبنان الجنوبي: المياه من "نبع الطاسة" صالحة للاستخدام باستثناء استخدامها كمياه للشرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.