مياه لبنان الجنوبي: المياه من "نبع الطاسة" صالحة للاستخدام باستثناء استخدامها كمياه للشرب

اشارت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، عطفاً على بيانها السابق، و"التدبير الاحترازي بعد العدوان الأخير على منشآت نبع الطاسة، تؤكد ان "نتيجة الفحوصات الاولية لعينات لمياه نبع الطاسة، خلوها من اي تلوث ناتج عن القصف الذي تعرضت له"، لافتا الى "انها ستواصل اجراء الفحوصات اللازمة ضمن القواعد والاجراءات المعتمدة للتأكد من سلامة وجودة مياه النبع ومحيطها على المدى المتوسط والطويل".

واكدت أن "المياه التي تضخها حالياً من "نبع الطاسة" صالحة للاستخدام باستثناء استخدامها كمياه للشرب بانتظار صدور نتائج الفحوصات المتبقية".