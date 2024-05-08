عدم مطابقة الرسم الهندسي وزيادة عدد الأدوار أبرز مخالفات البناء في السويس- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية بالأحياء لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وكذلك استكمال الملفات التي تقدموا بها العام الماضي قبل التعديلات الأخيرة، وذلك وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

وشهد مركزي الخدمات التكنولوجية في حيي فيصل وعتاقة توافد المواطنين على تقديم طلبات التصالح بعد استكمال الأوراق المطلوبة، حيث تلقى الموظفين بالمركزين أكثر من 600 طلب تصالح خلال أول يومين.

وأرجع موظفي المراكز ذلك إلى عدد المخالفات بضاحية السلام 1 في حي فيصل، وكذا مخالفات البناء في ضاحية السلام 2 ومنطقة الصفا، وتتبع المناطق المشار إليها الاتحاد التعاوني للبناء والإسكان، ولم يلتزم عدد كبير من أصحاب العقارات والمنازل بالرسم الهندسي المعتمد فضلا عن زيادة عدد الأدوار.

أما حي الجناين فسجل في اليوم الأول تلقى 150 طلب للتصالح في مخالفات البناء، وفي اليوم الثاني 200 طلب، ويمثل حي الجناين القطاع الريفي بالسويس والممتد لمسافة 35 كيلو، وكانت أغلب الطلبات تتمثل في تقنين أوضاع التعدي على أراضي الدولة، والبناء على أراضي زراعية.

وحرص اللواء أحمد شاكر رئيس حى الجناين على متابعة تلقى طلبات التصالح والرد على استفسارات المواطنين لاستكمال الطلبات المقدمة وتذليل العقبات التي تواجههم لسرعة انهاء الاجراءات طبقا للقانون واللائحة التنفيذية.

داخل المركز التكنولوجي لحي فيصل، كان حسام غريب يتقدم بأوراقه للتصالح عن المخالفات بمنزله بمدينة السلام، ويقول محمد أنه لم يتبع الرسم الهندسي المعتمد من الحي وجمعية الإسكان، وخصص الجراج كمحل تجاري، مع تعديلات أخرى بضم الشرفات إلى الغرف لزيادة مساحتها، ما استلزم تقديم رسم هندسي جديد معتمد من مكتب استشاري هندسي واستكمال الأوراق المطلوبة.

أما محمود عاطف، فحضر إلى المركز ليقدم أوراق التصالح عن عقار يقيم فيه مع والده، إلا أن موظفي المركز رفضوا استلام الاوراق، واشترطوا حضور صاحب العقار بشخصه أو تقديم توكيل رسمي عن والده.

ويقول حسام أنهم خلال إنشاء المنزل المكون 5 طوابق زاد من ارتفاع البدروم ليتجاوز متر ونصف فوق سطح الأرض، ما أدى لاحتساب البدروم دور من طوابق العقار المحدد وفقا للرسم ب5 أدوار فقط، واحتساب دور مخالف في العقار.

أما سعيد رزق، موظف بالمعاش فحضر للتصالح على الطابق السادس المخالف، حيث تشمل رخصة البناء للعقار الذي يملكه دور أرضي و4 أدوار علويه فقط، إلا أنه أقام أعمدة الدور السادس، وقال إنه عقب قبول الطلب وسداد الرسوم المطلوبة عن المخالفة سيقوم باستكمال بناء الطابق الأخير في العقار.