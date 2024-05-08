المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: لن نوافق على إنهاء الحرب مع ترك "حماس" في السلطة

أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، أن "إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب مع ترك حماس في السلطة".

ولفت جندلمان، أن "العملية قرب الحدود المصرية لا تخالف معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وحماس استخدمت معبر رفح على مدار سنوات لتهريب الأسلحة وتعزيز قدراتها ونهب المساعدات".