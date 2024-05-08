ضاهر بعد لقائه مولوي: موضوع السماح للبلديات بإصدار استثناءات لرخص البناء سيحلّ قريبًا

زار النائب ميشال ضاهر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه في وزارة الداخلية، حيث جرى خلال اللقاء عرض الوضع الأمني والأوضاع العامة في البلاد.

وجرى بحث في موضوع النازحين السوريين وخطورة الموقف من استمرار بقائهم في لبنان مما سيؤدّي الى المزيد من تآكل الاقتصاد واستهلاك البنية التحتية وصولاً الى هجرة الشباب وضرب الكيان اللبناني.

كما تناول اللقاء موضوع اعادة العمل بالقرار الذي يسمح للبلديات بإصدار رخص بناء استثنائية لمن لا يملك إفادة عقارية ب٢٤٠٠ سهم، وهي حالات عديدة في المناطق النائية وخاصة بلدات قضاء زحلة، وقد وعد معاليه النائب ضاهر بأن الموضوع قيْد الدرس وسيصدر خلال أيام قرارًا للسماح للبلديات بإعطاء استثناءات ولكن ضمن ضوابط تضعها وزارة الداخلية لضمان السلامة ومنع العشوائية في حركة العمران.