أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصد ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وعند دخولهم الى احدى دشمه استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الأربعاء 08-05-2024 بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة".
وكشف الحزب أنّ "بالتزامن مع ذلك، دكّ المجاهدون الموقع بقذائف المدفعية وأوقعوا أفراد حاميته بين قتيل وجريح. كما استهدفوا تجهيزاته التجسسية ودمروها".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" أعلن استهداف جنود إسرائيليين بموقع المالكية بالصواريخ الموجهة والقذائف وإيقاعهم بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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