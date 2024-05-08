الصحة العالمية: هناك وقود يكفي لتشغيل الخدمات الصحية بجنوب غزة 3 أيام أخرى فقط

أعلنت منظمة الصحة العالمية إن الوقود الموجود في جنوب قطاع غزة يكفي لتشغيل الخدمات الصحية لثلاثة أيام أخرى فقط. وذكرت أنه رُفض تسليم شحنة وقود اليوم الأربعاء.

واوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بانه "قامت منظمة الصحة العالمية بتخزين بعض الإمدادات مسبقا في المستودعات والمستشفيات، لكن بدون تدفق المزيد إلى غزة، لا يمكننا مواصلة دعمنا للمستشفيات".