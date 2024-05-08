حزب الله اللبناني يستهدف موقع "السماقة" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

أعلن "حزب الله" اللبناني أن عناصره استهدفوا موقع" السماقة" الإسرائيلي في تلال "كفرشوبا" اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، واستهدفت المدفعية والغارات الإسرائيلية عدد من المناطق في جنوب لبنان.

وقال حزب الله" في بيان إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا بعد ظهر اليوم ‌‏الأربعاء موقع السماقة في تلال كفار شوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا، اليوم، مبان في مستعمرات "المطلة" و"شلومي" و"المنارة" الإسرائيلية يستخدمها جنود إسرائيليون، و استهدفوا أربعة مبان في مستعمرتي "حانيتا " و"أفيفيم" الإسرائيليتين يستخدمهما جنود الاحتلال، رداً على اعتداءات إسرائيل ‏على القرى الجنوبية.

كما استهدف عناصر "حزب الله" بعد ظهر اليوم الأربعاء، جنوداً إسرائيليين وتجهيزات تجسسية في موقع "الراهب" الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة، وموقع "المالكية" الإسرائيلي بالصواريخ ‌‏الموجهة وقذائف المدفعية، وموقع "مقر قيادة اللواء الغربي الإسرائيلي المستحدث في "يعرا" بمسيرات انقضاضيه، ومقر قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية في ثكنة "برانيت" بصاروخ بركان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بعد ظهر اليوم منزلا في الحارة الجنوبية الغربية لبلدة "الخيام" في جنوب لبنان تسببت بوقوع إصابات، فضلاً عن تدمير المنزل بشكل كامل، كما تعرضت بلدتي "عيترون" و"بليدا" في جنوب لبنان لقصف مدفعي وفسفوري إسرائيلي.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على بلدة "العديسة" في جنوب لبنان، وعلى بلدتي "الخيام" و"كفار كلا" في جنوب لبنان، وأغار على تلة الغزلان في بلدة "عرمتى" في جبل الريحان في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام".

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي قبل ظهر اليوم، 18 غارة على "جبل بلاط" وأطراف بلدتي "رامية" و"بيت ليف" في جنوب لبنان، كما شنّ قبل ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة "عيتا الشعب" والمنطقة الحرجية الواقعة بين بلدتي"عيتا الشعب" و "رامية" في جنوب لبنان.