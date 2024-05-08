نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للطوارئ الصحية حتى ٨ أيار ٢٠٢٤ وذلك متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان، حيث تم تسجيل ١٤١٣ إصابة منها ٣٥١ حالة وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: تسجيل 1413 إصابة منها 351 حالة وفاة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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