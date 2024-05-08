سقوط قذيفة مدفعية بجوار خيام النازحين قرب الحدود الفلسطينية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف خيام النازحين المتواجدة بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن قذيفة مدفعية ثانية سقطت بجوار خيام النازحين قرب الحدود الفلسطينية المصرية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وفتح طيران الاحتلال المروحي نييران رشاش على المناطق الشرقية لمدينة رفح.

ومن جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأربعاء، إن الجيش سيتعامل مع رفح بالطريقة التي تناسبه.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستبعد بقاء المقاومة حتى بعد العملية في رفح، موضحا أن حركة حماس ستتحرك شمالا وستحاول إعادة تجميع صفوفها.