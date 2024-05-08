6 مناطق لحزب الله تتعرض للقصف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات ضد مواقع لحركة «حزب الله»، في ست مناطق مختلفة، بجنوب لبنان، الليلة الماضية، في أعقاب هجمات متكررة من قبل الحركة. وأضاف «إن طائرات مقاتلة قصفت مبان، يستخدمها حزب الله، في بلدات «كفر كلا»و»عيتا الشعب» و»الخيام» وقرية «مارون الرأس» اللبنانية، كما تعرضت بنية تحتية أخرى لحزب الله للقصف في منطقة «حولا» وبلدة «عيترون». وتابع الجيش الإسرائيلي أن قواته أيضا هاجمت مناطق بالقرب من بلدة «طير حرفا» وقرية»الجبين» لإزالة التهديدات. وكان حزب الله شن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف للجيش الإسرائيلي شمالي البلاد.

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