جماعة عراقية تعلن قصف إيلات الإسرائيلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت جماعات مسلحة تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق» أنها قصفت «هدفا حيويا» في إيلات جنوب إسرائيل باستخدام طائرة مسيرة. وأوضحت في بيان أن «مجاهدي المقاومة في العراق استهدفوا هدفا حيويا في إيلات/ أم الرشراش بالأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسير»، وجددت تلك الجماعات موقفها بالاستمرار في «دك معاقل الأعداء». وكانت «المقاومة الإسلامية في العراق» نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية 10 عمليات قصف بالطائرات المسيرة وصاروخ كروز استهدفت منشآت عسكرية ونفطية وغازية وثكنات للجيش الإسرائيلي.

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