الرئاسة الفلسطينية تشيد بالموقف المصري بشأن رفض التهجير وسرعة إدخال المساعدات (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إنّ الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية التصعيد والتدهور في غزة، مشيرًا إلى أن الوساطة العربية بذلت جهودا كبيرة، لكن الإدارة الأمريكية لم تستجب بالكامل، بل مازالت تناور ومازالت خاضعة للموقف الإسرائيلي الذي لا يريد أمنا ولا سلاما، ولكن استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

وأضاف لناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، السلطة الفلسطينية تحذر دائما من الإبادة الجماعية وعملية الضغط على السكان للتهجير، مشددًا على أن كلا الموضوعين مرفوض تماما.

وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "حتى اللحظة مازالت تستفز العالم العربي والشعب الفلسطيني وتستهزئ بجهود وقف العدوان، ونحن مع هذه الجهود ومع موقف مصر الشقيقة من التهجير وسرعة إدخال المساعدات، ودون أن تتحرك الإدارة الأمريكية بشكل جاد وحقيقي ومستمر فسنبقي ندور في حلقة مفرغة"

أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن الوضع في رفح كارثي ومؤلم والمجاعة انتشرت في شمال وجنوب غزة، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية، وبعض الناس "دفنوا أحياء".



وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كل يوم" الذي يدقمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "ON"، إن الجانب الأمريكي لديه إصرار أن يكون أي توصل لأي اتفاق خارج الأمم المتحدة، ولا يريد أن يريد أي دور للأمم المتحدة إطلاقًا.



وذكر أن هناك قصف متتالي لمنطقة رفح وضواحيها ونتيجة غلق المعابر والقصور الشديد في دخول المساعدات الإنسانية، وهناك جهود كبيرة لتسليط الضوء على كافة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتابع: "نسعى من خلال الدبلوماسية لتسليط الضوء على تدهور الأوضاع برفح نتيجة القصف وغلق المعابر"، ذاكرا أن أمريكا رفضت إجراء مجلس الأمن لأي تحقيقات حول المقار الجماعية في غزة.



أمريكا بدأت تشعر بالعزلة



وأكد أن هناك جهود كبيرة في سبيل حصول فلسطين على عضوية كاملة في الامم المتحدة، في ظل التعاطف الدولي والعالمي، مردفا:"وحدات الصف العربي الحالي لا مثيل لها منذ بدء عملي في الأمم المتحدة".

وتابع:" نسعى لقرار للحصول فلسطين على عضوية كاملة في الامم المتحدة، ونطالب مجلس الأمن في إعادة النظر بالفيتو الأمريكي والبحث مرة أخرى، وتقديم تقرير آخر، وعلى أمريكا إعادة النظر، وخاصة أن حلفاء الولايات المتحدة الامريكية سيصوتون لهذا القرار"، مؤكدا أن أمريكا بدأت تشعر بالعزلة، وهناك تغير جذري في تعاملاتها.

وفي سياق متصل قالت إيناس حمدان مدير المركز الإعلامي بوكالة الأونروا في قطاع غزة، إنه لا يوجد شخص أو مكان آمن في قطاع غزة، و عمليات القصف لا تهدأ، ولا نستطيع إدخال أي إمدادات".



