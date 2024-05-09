اعلنت وزارة الصحة بغزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34904 شهداء و78514 مصابا منذ 7 تشرين الاول"، لافتة الى "استشهاد 60 شخصا وإصابة 110 خلال 4 مجارز ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة خلال 24 ساعة".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34904 قتلى و78514 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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