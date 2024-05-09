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مسؤول إسرائيلي: نبحث آلية الرد على تصريحات الرئيس الأمريكي

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)


نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مصدر إسرائيلي قوله إن مجلس الحرب الإسرائيلي والكابينت سيعقدان جلسات حاسمة بشأن كيفية التصرف بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي لم تذكر الصحيفة العبرية اسمه، إن الجيش الإسرائيلي عليه القيام بعملية واسعة في مدينة رفح من أجل إثبات قدرة إسرائيل على إدارة الأمور عسكريًا في غزة دون دعم واشنطن.

وكانت الإدارة الأمريكية قد علقت تصدير بعض صفقات الأسلحة إلى إسرائيل والتي تحتوي على آلاف الأسلحة الدقيقة.

وعلق الرئيس الأمريكي على القرار قائلًا، إن بلاده أوقفت تصدير القنابل التي استخدمتها إسرائيل في قتل المدنيين الفلسطينيين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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