بوتين: بيلاروس ستنضم إلى روسيا في المرحلة الثانية من تدريبات على الأسلحة النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بيلاروس ستنضم إلى روسيا في المرحلة الثانية من التدريبات لاختبار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

وقال بوتين: "نظرا لوجود أسلحة نووية غير استراتيجية على الأراضي البيلاروسية، قمنا هذه المرة بدعوة أصدقائنا وحلفائنا، وقد طلب رئيس بيلاروس ذلك أيضا للمشاركة في إحدى مراحل هذه التدريبات التي نقوم بها بانتظام"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح بوتين أن "هذه التدريبات يتم تنفيذها على ثلاث مراحل. في المرحلة الثانية، سينضم الزملاء من بيلاروس إلى إجراءاتنا المشتركة، وقد صدرت التعليمات اللازمة لوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة".

وفي سياق متصل، أعلن بوتين أن بلاده تحصل على بعض المعدات ذات الاستخدام المزدوج والثلاثي، وتعتمدها للأغراض العسكرية، رغم الصعوبات، مضيفا أنه رغم كل الصعوبات، ما زالت القوات تحصل على بعض المعدات ذات الاستخدام المزدوج، والثلاثي، وبعضها معدات مدنية.

وأشار بوتين إلى أن روسيا ستوسع خطوط إنتاج المركبات القتالية الجوية والمائية والغواصات، موضحا "حققنا تطورات جيدة، نصنع مركبات جوية ومائية وتحت الماء على مستوى عالي. سنوسع هذه الخطوط بالتأكيد".

وذكر الرئيس الروسي أنه على علم بمشكلة الطائرات المسيرة المعادية التي تحلق "مثل الذباب" فوق الأجواء الروسية في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، وأن العمل جار على حل المشكلة.