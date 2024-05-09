"حماس" أعلنت مغادرة وفدها بالقاهرة إلى الدوحة: متمسكون بموافقتنا على ورقة الوسطاء

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، عن "مغادرة وفد الحركة في العاصمة المصرية القاهرة متجهًا إلى العاصمة القطرية الدوحة"، وذلك في إطار المفاوضات التي تجرى بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

ولفت إلى أنّ "إقدام إسرائيل على اجتياح رفح واحتلال المعبر، يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء، وتصعيد العدوان وحرب الإبادة"، مضيفًا "نؤكد في حركة حماس التزامنا وتمسكنا بموقفنا بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء".