أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب خلال مكالمة مع رئيس الوزراء الأسرائيلي بنيامين نتانياهو عن مخاوفه بشأن العملية في رفح قبل إجلاء الأهالي"، لافتةً الى أن "بايدن أبلغ نتانياهو أن واشنطن تعتزم وقف شحنات الأسلحة في حال الدخول إلى رفح".
وكشفت هيئة البث، أن "نتانياهو رد على بايدن أن إسرائيل ستقاتل بأظافرها إذا اضطرت".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو رد على بايدن أن إسرائيل ستقاتل بأظافرها في رفح إذا اضطرت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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