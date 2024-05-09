"القسام": فجرنا فوّهة نفق مفخخة بقوّة هندسية صهيونية شرقي رفح وأوقعنا جنودًا للعدو بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري، في بلاغ عسكري، عن تفجير "فوّهة نفق مفخخة في قوة هندسية صهيونية مكونة من 3 آليات وحفار"، مؤكدة أنّ تفجير فوهة النفق شرقي رفح "أدى إلى إيقاع عدد من جنود العدو بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق، كشفت "القسام"، عم استهداف "آليتين صهيونيتين متوغلتين جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذيفة الياسين 105 وعبوة شواظ".

يأتي ذلك في وقت يتوغّل فيه الجيش الإسرائيلي في رفح، وسط تحذيرات دولية من عملية عسكرية واسعة في المدينة المكتظة بالنازحيين الفلسطينيين جرّاء الحرب الإسرائيلية المستمرّة على قطاع غزة.