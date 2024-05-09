قدم مقطوعة ودماء تغطي الجوال.. شاهد يكشف مفاجأة بشأن مقتل سيدة في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أدلى عامل خردة شاهد على واقعة العثور على أشلاء ربة منزل بالسلام بأقواله أمام النيابة العامة.

وقال إنه رأى أحد الأشخاص بالمنطقة يُلقي جوال في صندوق قمامة بالنهضة وداوم على النظر باستمرار إلى الصندوق، فشك في أمره.

أضاف أنه بدأ في عمله بنبش القمامة بعثر على الجوال وفوجئ بالعثور على قدم سيدة، فأبلغ شرطة النجدة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت في وقت سابق بلاغًا من شقيق المجني عليها بتغيبها لعدة أيام عن شقتها، ودلت التحريات وجمع المعلومات أن جارها وراء اختفاءها وقيامه بقتلها.

كشفت التحقيقات أن المتهم دائم التشاجر مع المجني عليها بسبب خلافات الجيرة، ويوم الواقعة احتجزها داخل شقته ثم قتلها بعدة طعنات.

أضافت التحقيقات أن المتهم قطع جثة المجني عليها بساطور، ورمى نصفها في مقالب القمامة، واحتفظ بالنصف الآخر في الثلاجة لحين التخلص منها في محاولة لعدم كشف جريمته.

وأمرت النيابة بعرض أشلاء المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية بشأنها، وتسليمها لذويها لدفنها.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.