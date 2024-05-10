قتل 4 في أسيوط.. مصرع عنصر إجرامي هارب في مطاردة أمنية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج ـ محمود عجمي:

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه أثناء محاولته الهروب بين الجبال بالظهير الصحراوي الغربي في نطاق محافظة سوهاج، أثناء مطاردة أمنية، إثر قتله 4 أشخاص في خلاف على قطعة أرض أملاك دولة بالظهير الصحراوي في قرية منشأة خشبة بمركز القوصية في أسيوط.

كانت حملة أمنية بوزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق بين مديريتي أمن أسيوط وسوهاج تكثف المطاردة الأمنية على الظهير الصحراوي الغربي بمحافظة سوهاج لضبط العنصر الهارب شديد الخطورة، بعد إخطار بفراره من موقع الجريمة في أسيوط إلى سوهاج.

وفور وصول قوات الأمنية، حاول المتهم ويُدعى "أحمد. س. ا"، 40 عامًا، من قرية منشأة خشبة بمركز القوصية في أسيوط، الهروب بين الجبال بالظهير الصحراوي الغربي في محافظة سوهاج، وخلال تبادل لإطلاق النار لقي مصرعه.

جدير بالذكر أن المتهم كان أطلق النار علي 4 أشخاص وهم "محمد.ص.م ا" 35 سنة والمدعو "أحمد.م" 40 سنة، والمدعو "علي ج ا ع" 38 سنة، والمدعو "حسين أ م م" 35 سنة ويعمل محاميا، بسبب خلاف على قطعة أرض أملاك دولة بالظهير الصحراوي بقرية منشأة خشبة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

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