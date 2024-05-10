في صحف اليوم: الحركة الناشطة على خط بيروت ـ الدوحة ربما تؤسس لأمر ما

بعد ٣ أيام على تسلّم السفارة الفرنسية ورقة الملاحظات اللبنانية، لا رَد بعد على الرد من جانب الرئاسة الفرنسية في انتظار مراجعة لديها، بحسب مصدر سياسي مواكب للاتصالات عن كثب.

واكد المصدر نفسه لصحيفة "الجمهورية" حول مهمة الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين "اننا اذا أردنا ان نعرف متى سيزور هوكشتاين لبنان علينا ان نتطلّع إلى غزة ونجاح المفاوضات لوقف إطلاق النار على جبهتها، عندها فقط تحط طائرته في بيروت".

وكشف المصدر انه "في الوقت الضائع وفي انتظار مفتاح الحلول من غزة علينا ان نرصد ما يجري على خط بيروت ـ الدوحة، حيث تسجّل حركة ناشطة تتمثّل حالياً بزيارات مختلفة لوزراء وشخصيات سياسية، الأهَم فيها، الدعوات التي وجّهت الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع".

ولم يَشأ المصدر تَوقّع انعقاد مؤتمر "دوحة ثانية"، لكنه اعتبر "ان هذه الزحمة لافتة وغير عادية، وربما تؤسّس لأمر ما".