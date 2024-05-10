أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "دورية من مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية قاموا بإجراء قانوني بحق صاحب مطعم شورما مخالف لشروط سلامة الغذاء في بلدة دير الزهراني قضاء النبطية". وأوضح المراسل، أنه "بعد أخذ إشارة قضائية من النائب العام الإستئنافي في قصر عدل النبطية القاضي رمزي فرحات وبحضور ومؤازرة من عناصر جهاز امن الدولة مكتب النبطية أقفل المطعم المذكور أعلاه بالشمع الأحمر وتمّ تسطير محضر ضبط بحق صاحبه وذلك، وعمل المراقبون على سحب عينة من اللحوم المعدّة للطهي لفحصها في المختبر المعتمد من الوزارة ويبنى على الشيء مقتضاه".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": إقفال مطعم شورما في بلدة دير الزهراني بسبب مخالفته لشروط سلامة الغذاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.