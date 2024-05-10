بوشكيان التقى الراعي: وزارة الصناعة تضبط العمالة الأجنبية غير الشرعية في المصانع

التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث وضعه في صورة تطور القطاع الانتاجي في لبنان وعمل الوزارة على هذا الصعيد. كما اطلعه على افتتاح معرض الصناعة في لبنان مساء أمس، والذي يعد من أهم المعارض المتخصصة من أجل الترويج للصناعة الوطنية بعنوان "نبض لبنان صناعتو".

كما تم عرض لأهمية اللقاء الذي عقد في بكركي من أجل حل مسألة النازحين وايجاد السبل الكفيلة باعادتهم الى بلادهم، بدءا بالمقيمين من دون أوراق ثبوتية أو اقامات.

وأوضح بوشكيان، أنه "منذ سنة تقريبا، اتخذ قرارا يمنع فيه أصحاب المصانع بتوظيف العمال الأجانب والسوريين المقيمين بطريقة غير شرعية"، مشيرا إلى "أن مهندسي الوزارة يقومون بكشوفات للتأكد من التزام أصحاب المصانع بذلك"، مؤكدا "أن التجاوب من قبل الصناعيين كبير".